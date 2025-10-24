Актуальна ціна Memecoin Supercycle сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SUPR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SUPR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Memecoin Supercycle сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SUPR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SUPR на MEXC вже зараз.

Ціна Memecoin Supercycle (SUPR)

Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Актуальна ціна Memecoin Supercycle (SUPR) становить --. За останні 24 години SUPR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SUPR становить $ 0,00449673, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SUPR змінився на -- за останню годину, -0,28% за 24 години та на -14,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Поточна ринкова капіталізація Memecoin Supercycle — $ 9,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SUPR — 999,55M, зі загальною пропозицією 999545716.788337. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,09K.

Історія ціни Memecoin Supercycle (SUPR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Memecoin Supercycle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Memecoin Supercycle до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Memecoin Supercycle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Memecoin Supercycle до USD становила $ 0.

Що таке Memecoin Supercycle (SUPR)

What is $SUPR?

🚀 $SUPR is a memecoin launched on the Solana blockchain, inspired by the unstoppable Memecoin Supercycle — a phenomenon where crypto and memecoins thrive together.

Unlike traditional PVP (player vs. player) competition between tokens, $SUPR is the community token for all memecoin communities, uniting everyone under one banner as the supercycle builds.

More than just a coin, $SUPR is a movement to bring the memecoin world together, celebrating shared growth, collaboration, and community. 🌊💎

The storm is coming — are you ready? 🌩️🔥

Прогноз ціни Memecoin Supercycle (USD)

Скільки коштуватиме Memecoin Supercycle (SUPR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Memecoin Supercycle (SUPR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Memecoin Supercycle.

Перегляньте прогноз ціни Memecoin Supercycle вже зараз!

Розуміння токеноміки Memecoin Supercycle (SUPR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SUPR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Memecoin Supercycle (SUPR)

Скільки сьогодні коштує Memecoin Supercycle (SUPR)?
Актуальна ціна SUPR у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SUPR до USD?
Поточна ціна SUPR до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Memecoin Supercycle?
Ринкова капіталізація SUPR — $ 9,09K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SUPR?
Циркуляційна пропозиція SUPR — 999,55M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SUPR?
SUPR досяг історичної максимальної ціни у 0,00449673 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SUPR?
Історична мінімальна ціна SUPR становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі SUPR?
Актуальний обсяг торгівлі SUPR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SUPR цього року?
SUPR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SUPR для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Memecoin Supercycle (SUPR)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

