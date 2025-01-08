Ціна Memecoin (MEM)
Поточна ціна Memecoin (MEM) сьогодні становить 0.01103475 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MEM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Memecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 114.28 USD
- зміна ціни Memecoin протягом дня — -10.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Memecoin до USD становила $ -0.00123727341306587.
За останні 30 днів зміна ціни Memecoin до USD становила $ -0.0021539556.
За останні 60 днів зміна ціни Memecoin до USD становила $ -0.0001303899.
За останні 90 днів зміна ціни Memecoin до USD становила $ +0.002025669714763212.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00123727341306587
|-10.08%
|30 днів
|$ -0.0021539556
|-19.51%
|60 днів
|$ -0.0001303899
|-1.18%
|90 днів
|$ +0.002025669714763212
|+22.48%
Останній аналіз цін Memecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
-10.08%
-1.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Memecoin is the official token for Meme.com and our underlying asset layers. Meme is a Memetic Asset Protocol that lives on our website. (https://meme.com/) Memetic assets are financial instruments in the form of ERC-20 smart contracts known as “mTokens” representing any particular meme. These mTokens are purchased, swapped and traded on our platforms Meme Markets. Memecoin can be swapped for any mToken (e.g. mDoge, mPepe, mWojak) on a token bonding curve. Markets can be discovered and created by anyone with Memecoin. Use Memecoin to build your portfolio and sponsor your favorite memes. Create a market around the next trend you perceive is going to flourish. Earn rewards in the form of tokens and NFTs for supporting the best performing memes and trends. Meme.com creates the ability to quantify all information and their network effects in a trustless way. This is done using several different data streams including our NFT layer MarbleCards. (https://marble.cards/) Welcome to a new asset class in blockchain, an open market for and around content where anyone can get exposure to things they believe in!
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