Ціна memechan (CHAN)
Поточна ціна memechan (CHAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності memechan:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.06K USD
- зміна ціни memechan протягом дня — -10.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни memechan до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни memechan до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни memechan до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни memechan до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.44%
|30 днів
|$ 0
|-53.81%
|60 днів
|$ 0
|-29.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін memechan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
-10.44%
-23.05%
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