Ціна Memebets (MBET)
Поточна ціна Memebets (MBET) сьогодні становить 0.00024536 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MBET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Memebets:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 729.46K USD
- зміна ціни Memebets протягом дня — +65.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Memebets до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Memebets до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Memebets до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Memebets до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+65.98%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Memebets: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.43%
+65.98%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$MBET is the official token of Memebets.io, a decentralized peer-to-peer (P2P) price prediction game focused on memecoins. The platform allows users to place bets on the price movements of assets like $DOGE, $SHIB, and $PEPE in a fully on-chain environment. Smart contracts ensure transparent execution without intermediaries. A portion of game fees is allocated to buying back and burning $MBET, reducing overall supply over time. This deflationary model is designed to create long-term value while maintaining liquidity. Memebets offers a structured approach to speculative trading on memecoin price fluctuations within a decentralized framework.
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