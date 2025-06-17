Ціна Meme World Order (MWOR)
Поточна ціна Meme World Order (MWOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 235,42K USD. Ціна MWOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meme World Order:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Meme World Order протягом дня — +3,31%
- циркуляційна пропозиція – 895,44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meme World Order до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Meme World Order до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Meme World Order до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Meme World Order до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Meme World Order: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,46%
+3,31%
-5,18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
memeworldorder $MWOR is live and ready to run The first Al-powered GameFi project on Solana built for action not empty hype The devs didn't disappear .We doubled down and delivered Token launched on Pump fun with same contract no relaunch Active liquidity on AMM and CLMM Spin2Earn Raid2Earn Burn2Win all working now Telegram mini games and leaderboards go live May 13 Over 50% of supply locked in staking and vesting contracts 105M tokens already burned all visible on-chain Buybacks and jackpots fully on-chain and trackable This isn't just another meme coin • SMWOR rewards players burns tokens and grows fast • Daily jackpots reset In-game activity fuels token burns. • The more $MWOR you hold the more you earn with the multiplier If you're done getting dumped on by tokens with no real use Hold SMWOR. Play to earn. Win every day Stay updated
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Розуміння токеноміки Meme World Order (MWOR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MWOR зараз!
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