Сьогоднішня ціна Meme Sweep

Поточна ціна Meme Sweep (SWEEP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 64.33% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SWEEP до USD становить $ 0 за SWEEP.

Meme Sweep наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19,935.39, з циркуляційною пропозицією у 1.00B SWEEP. Протягом останніх 24 годин SWEEP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SWEEP змінився на -0.74% за останню годину та на -71.68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Meme Sweep (SWEEP)

Ринкова капіталізація $ 19.94K$ 19.94K $ 19.94K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19.94K$ 19.94K $ 19.94K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Meme Sweep — $ 19.94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SWEEP — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19.94K.