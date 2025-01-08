Ціна Meme Moguls (MGLS)
Поточна ціна Meme Moguls (MGLS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MGLS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meme Moguls:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 164.68 USD
- зміна ціни Meme Moguls протягом дня — -6.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meme Moguls до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Meme Moguls до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Meme Moguls до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Meme Moguls до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.47%
|30 днів
|$ 0
|-33.03%
|60 днів
|$ 0
|-49.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Meme Moguls: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.73%
-6.47%
+4.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meme Moguls is an engaging play-to-earn game that transports players into the captivating world of the fantasy Meme market. Imagine the viral sensations like Pepe, Shiba Inu, and Dogecoin that have skyrocketed to a $1 billion market cap, turning ordinary people into millionaires overnight. Meme Moguls offers the chance to participate in a stock market-style meme trading platform, where you can buy, sell, and trade meme assets to earn profits and rewards. This innovative game aims to revolutionize the meme space, providing a unique and entertaining experience for users, while opening up new opportunities for trading beyond traditional stocks, shares, and cryptocurrencies
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