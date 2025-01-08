Ціна Meme Lordz (LORDZ)
Поточна ціна Meme Lordz (LORDZ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.43K USD. Ціна LORDZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meme Lordz:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.14 USD
- зміна ціни Meme Lordz протягом дня — -81.25%
- циркуляційна пропозиція – 135.11M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meme Lordz до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Meme Lordz до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Meme Lordz до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Meme Lordz до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-81.25%
|30 днів
|$ 0
|-83.31%
|60 днів
|$ 0
|-0.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Meme Lordz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-81.25%
-34.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meme Lordz is an upcoming blockchain game powered by the BSC network. A top-down RPG utilising blockchain technology to immortalise each Meme Lord as a Non-Fungible-Token. Battle, bind and collect as you journey through a mysterious land powered by the collective thought-forms of humanity.
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