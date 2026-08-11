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Поточна ціна MEME HORSE сьогодні становить 0,060482 USD. Ринкова капіталізація MHORSE становить 60 481 664 USD. Відстежуйте оновлення цін MHORSE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна MEME HORSE сьогодні становить 0,060482 USD. Ринкова капіталізація MHORSE становить 60 481 664 USD. Відстежуйте оновлення цін MHORSE до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна MEME HORSE (MHORSE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MHORSE до USD:

$0,060482
$0,060482$0,060482
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни MEME HORSE (MHORSE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:43:47 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна MEME HORSE

Поточна ціна MEME HORSE (MHORSE) сьогодні становить $ 0,060482, зі зміною 0,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MHORSE до USD становить $ 0,060482 за MHORSE.

MEME HORSE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 60 481 664, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M MHORSE. Протягом останніх 24 годин MHORSE торгувався між $ 0,06048 (мінімум) та $ 0,060509 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,120745, тоді як історичний мінімум — $ 0,01028842.

У короткостроковій динаміці MHORSE змінився на -- за останню годину та на -0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 371,78K.

Ринкова інформація щодо MEME HORSE (MHORSE)

$ 60,48M
$ 60,48M$ 60,48M

$ 371,78K
$ 371,78K$ 371,78K

$ 60,48M
$ 60,48M$ 60,48M

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 999 999,0
999 999 999,0 999 999 999,0

Поточна ринкова капіталізація MEME HORSE — $ 60,48M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 371,78K. Циркуляційна пропозиція MHORSE — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999999.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 60,48M.

Історія ціни MEME HORSE у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,06048
$ 0,06048$ 0,06048
Мін. за 24 год
$ 0,060509
$ 0,060509$ 0,060509
Макс. за 24 год

$ 0,06048
$ 0,06048$ 0,06048

$ 0,060509
$ 0,060509$ 0,060509

$ 0,120745
$ 0,120745$ 0,120745

$ 0,01028842
$ 0,01028842$ 0,01028842

--

-0,01%

-0,00%

-0,00%

Історія ціни MEME HORSE (MHORSE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MEME HORSE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MEME HORSE до USD становила $ -0,0000195659.
За останні 60 днів зміна ціни MEME HORSE до USD становила $ +0,0024323683.
За останні 90 днів зміна ціни MEME HORSE до USD становила $ +0,00000023585934183.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,01%
30 днів$ -0,0000195659-0,03%
60 днів$ +0,0024323683+4,02%
90 днів$ +0,00000023585934183+0,00%

Прогноз ціни MEME HORSE

Прогноз ціни MEME HORSE (MHORSE) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MHORSE у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни MEME HORSE (MHORSE) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна MEME HORSE потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне MEME HORSE у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MHORSE на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни MEME HORSE.

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Ресурс MEME HORSE (MHORSE)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemChinese MemeMeme

Про MEME HORSE

Яка зараз ціна MEME HORSE?

MEME HORSE торгують за ₴2.66539613768486880000, зміна ціни за останні 24 години становить -0.01%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH MEME HORSE становить ₴5.32114111049170800000, тоді як ATL — ₴0.4534029121206269280000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка MHORSE сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴2665381330.41820661760000, що розміщує актив на #373 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі MEME HORSE?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до MHORSE.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 999999999.0 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить MEME HORSE?

MEME HORSE належить до класифікації BNB Chain Ecosystem,Meme,Chinese Meme, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію MHORSE?

Робота в мережі -- дозволяє MHORSE використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про MEME HORSE

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:43:47 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для MEME HORSE (MHORSE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про MEME HORSE

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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