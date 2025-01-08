Ціна MEME GOATSTX (GOATSTX)
Поточна ціна MEME GOATSTX (GOATSTX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GOATSTX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MEME GOATSTX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.88 USD
- зміна ціни MEME GOATSTX протягом дня — -11.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MEME GOATSTX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MEME GOATSTX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MEME GOATSTX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MEME GOATSTX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.89%
|30 днів
|$ 0
|-50.17%
|60 днів
|$ 0
|-92.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MEME GOATSTX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.88%
-11.89%
-2.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MemeGoat is a decentralized finance layer on Bitcoin L2 Stacks. We enable users with on-the-go utilities such as mint tokens, Create token Locks (either vested and unvested), Raise liquidity through self-listed presales, self-service staking pool deployer, Play a variety of games, Earn through SocialFi community task, Swap on the MemeGoat Dex, with built-in AntiRug proof mechanisms. Pioneering a secure layer for communities to grow and provide instant utilities on the leading Bitcoin layer-2 (stacks)
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