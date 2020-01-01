Токеноміка Meme Games WTF (WTF) Дізнайтеся ключову інформацію про Meme Games WTF (WTF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Meme Games WTF (WTF) Meme Games $WTF is redefining Web3 by merging the explosive power of meme culture with the sustainability of a dynamic gaming platform. We rapidly turn trending memes into fun, addictive games within 24–48 hours, creating a viral ecosystem where users play, earn, and engage. With token rewards, NFTs, leaderboards, and community submissions, $WTF builds a bridge between crypto, culture, and interactive entertainment like never before. Офіційний вебсайт: https://memegames.wtf/ Купити WTF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Meme Games WTF (WTF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Meme Games WTF (WTF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 854,22K $ 854,22K $ 854,22K Загальна пропозиція: $ 999,33M $ 999,33M $ 999,33M Циркуляційна пропозиція: $ 990,68M $ 990,68M $ 990,68M FDV (повністю розведена вартість): $ 861,67K $ 861,67K $ 861,67K Історичний максимум: $ 0,00394945 $ 0,00394945 $ 0,00394945 Історичний мінімум: $ 0,0007287 $ 0,0007287 $ 0,0007287 Поточна ціна: $ 0,00086225 $ 0,00086225 $ 0,00086225 Дізнайтеся більше про ціну Meme Games WTF (WTF)

Токеноміка Meme Games WTF (WTF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Meme Games WTF (WTF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WTF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WTF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WTF, досліджуйте ціну токена WTF в реальному часі!

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