Сьогоднішня ціна Meme Games WTF (WTF)

Поточна ціна Meme Games WTF (WTF) сьогодні становить 0,0018548 USD з ринковою капіталізацією $ 1,83M USD. Ціна WTF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Meme Games WTF:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Meme Games WTF протягом дня — -5,30%

- циркуляційна пропозиція – 990,69M USD

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