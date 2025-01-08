Сьогоднішня ціна Meme ETF (MEMEETF)

Поточна ціна Meme ETF (MEMEETF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.97K USD. Ціна MEMEETF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Meme ETF:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.12 USD

- зміна ціни Meme ETF протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 6.89T USD

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