Ціна Meme ETF (MEMEETF)
Поточна ціна Meme ETF (MEMEETF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.97K USD. Ціна MEMEETF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meme ETF:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.12 USD
- зміна ціни Meme ETF протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 6.89T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meme ETF до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Meme ETF до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Meme ETF до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Meme ETF до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-11.08%
|60 днів
|$ 0
|+6.91%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Meme ETF: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEMECOIN ETF is here to revolutionise crypto ETF with memes. Imagine MemeETF as part of a growing investment portfolio that is backed 1:1 by the assets it holds. Exactly like an ETF, we buy tokens after the community decides on the memecoin and build our meme portfolio. $MemeETF is 100% backed by all the assets in the Treasury, which boosts liquidity for $MemeETF as a whole.
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