Ціна Meme Elon Doge Floki (MEMELON)
Поточна ціна Meme Elon Doge Floki (MEMELON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MEMELON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meme Elon Doge Floki:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.77 USD
- зміна ціни Meme Elon Doge Floki протягом дня — -20.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meme Elon Doge Floki до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Meme Elon Doge Floki до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Meme Elon Doge Floki до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Meme Elon Doge Floki до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-20.34%
|30 днів
|$ 0
|-32.21%
|60 днів
|$ 0
|+49.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Meme Elon Doge Floki: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-8.59%
-20.34%
-4.25%
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