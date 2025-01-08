Ціна Meme Economic Forum (MEF)
Поточна ціна Meme Economic Forum (MEF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 51.54K USD. Ціна MEF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meme Economic Forum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.74K USD
- зміна ціни Meme Economic Forum протягом дня — +8.11%
- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meme Economic Forum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Meme Economic Forum до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Meme Economic Forum до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Meme Economic Forum до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.11%
|30 днів
|$ 0
|-15.16%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Meme Economic Forum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.63%
+8.11%
+38.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
THE TIME HAS COME TO FORM AN ALLIANCE TO TAKE OVER THE MEMESPACE, THE CRYPTO CABAL, AND THE WORLD PROPAGANDA MACHINE. WELCOME TO THE MEME ECONOMIC FORUM $MEF. THE MEME ECONOMIC FORUM (MEF) WILL SOON FLIP THE WORLD ECONOMIC FORUM (WEF). YOU WILL OWN MEMES AND YOU WILL BE HAPPY IS OUR SLOGAN. FOR NOW, THERE IS NO UTILITY FOR WE ARE A MEME COIN. THANK YOU FOR YOUR CONSIDERATION.
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