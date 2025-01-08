Сьогоднішня ціна Meme Economic Forum (MEF)

Поточна ціна Meme Economic Forum (MEF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 51.54K USD. Ціна MEF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Meme Economic Forum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.74K USD

- зміна ціни Meme Economic Forum протягом дня — +8.11%

- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD

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