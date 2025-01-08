Ціна MEME CUP (MEMECUP)
Поточна ціна MEME CUP (MEMECUP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.26K USD. Ціна MEMECUP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MEME CUP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 149.27 USD
- зміна ціни MEME CUP протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MEME CUP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MEME CUP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MEME CUP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MEME CUP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-17.58%
|60 днів
|$ 0
|+30.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MEME CUP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+7.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LET THE MEMES BEGIN!! Imagine a world where every digital transaction feels like scoring a winning goal and every meme is a golden ticket. With MemeCup, you're not just investing; you're diving into a meme-filled, football-crazed adventure. Get ready to laugh, cheer, and trade your way to crypto greatness with Meme Cup! What is Meme Cup? Welcome to $MEMECUP, the ultimate celebration of the Euro Cup 2024! Witness Europe's finest soccer players compete for the legendary trophy while immersing yourself in our top-tier meme project. Join the excitement as meme enthusiasts clash in our Telegram game, battling for the coveted number one spot. Experience the perfect fusion of world-class soccer and meme culture with $MEMECUP!
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