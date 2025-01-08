Сьогоднішня ціна MEME CUP (MEMECUP)

Поточна ціна MEME CUP (MEMECUP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 15.26K USD. Ціна MEMECUP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MEME CUP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 149.27 USD

- зміна ціни MEME CUP протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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