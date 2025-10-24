Актуальна ціна Meme Alliance сьогодні становить 0,00238487 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MMA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MMA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Meme Alliance сьогодні становить 0,00238487 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MMA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MMA на MEXC вже зараз.

$0,00238487
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:39:55 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Meme Alliance (MMA) (USD)

$ 0,00238487
$ 0,00254188
$ 0,00238487
$ 0,00254188
$ 0,073829
$ 0,0011163
Актуальна ціна Meme Alliance (MMA) становить $0,00238487. За останні 24 години MMA торгувався між мінімумом у $ 0,00238487 і максимумом у $ 0,00254188, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MMA становить $ 0,073829, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0011163.

Що стосується короткострокових результатів, то MMA змінився на 0,00% за останню годину, -3,93% за 24 години та на -7,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

$ 203,77K
--
$ 238,49K
85,44M
100 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Meme Alliance — $ 203,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MMA — 85,44M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 238,49K.

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meme Alliance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Meme Alliance до USD становила $ -0,0009789171.
За останні 60 днів зміна ціни Meme Alliance до USD становила $ -0,0014497391.
За останні 90 днів зміна ціни Meme Alliance до USD становила $ -0,002743744311078753.

Сьогодні$ 0-3,93%
30 днів$ -0,0009789171-41,04%
60 днів$ -0,0014497391-60,78%
90 днів$ -0,002743744311078753-53,49%

Що таке Meme Alliance (MMA)

Meme Alliance is a GameFI ecosystem in development. The goal of Meme Alliance is to connect Meme communities into one ecosystem.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Скільки коштуватиме Meme Alliance (MMA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Meme Alliance (MMA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Meme Alliance.

Розуміння токеноміки Meme Alliance (MMA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MMA зараз!

Скільки сьогодні коштує Meme Alliance (MMA)?
Актуальна ціна MMA у USD становить 0,00238487 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MMA до USD?
Поточна ціна MMA до USD — $ 0,00238487. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Meme Alliance?
Ринкова капіталізація MMA — $ 203,77K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MMA?
Циркуляційна пропозиція MMA — 85,44M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MMA?
MMA досяг історичної максимальної ціни у 0,073829 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MMA?
Історична мінімальна ціна MMA становила 0,0011163 USD.
Який обсяг торгівлі MMA?
Актуальний обсяг торгівлі MMA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MMA цього року?
MMA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MMA для поглибленого аналізу.
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

