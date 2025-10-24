Інформація щодо ціни Meme Alliance (MMA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00238487 Макс. за 24 год $ 0,00254188 Рекордний максимум $ 0,073829 Найнижча ціна $ 0,0011163 Зміна ціни (за 1 год) 0,00% Зміна ціни (1 дн.) -3,93% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,01%

Актуальна ціна Meme Alliance (MMA) становить $0,00238487. За останні 24 години MMA торгувався між мінімумом у $ 0,00238487 і максимумом у $ 0,00254188, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MMA становить $ 0,073829, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0011163.

Що стосується короткострокових результатів, то MMA змінився на 0,00% за останню годину, -3,93% за 24 години та на -7,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Meme Alliance (MMA)

Ринкова капіталізація $ 203,77K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 238,49K Циркуляційне постачання 85,44M Загальна пропозиція 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Meme Alliance — $ 203,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MMA — 85,44M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 238,49K.