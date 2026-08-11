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Поточна ціна Meme AI Coin сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація MEMEAI становить 42,193 USD. Відстежуйте оновлення цін MEMEAI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Meme AI Coin сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація MEMEAI становить 42,193 USD. Відстежуйте оновлення цін MEMEAI до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про MEMEAI

Інформація про ціну MEMEAI

Що таке MEMEAI

Офіційний вебсайт MEMEAI

Токеноміка MEMEAI

Прогноз ціни MEMEAI

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Ціна Meme AI Coin (MEMEAI)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MEMEAI до USD:

$0.00004732
$0.00004732$0.00004732
-0.10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Meme AI Coin (MEMEAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:31:02 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Meme AI Coin

Поточна ціна Meme AI Coin (MEMEAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.54% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MEMEAI до USD становить $ 0 за MEMEAI.

Meme AI Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 42,193, з циркуляційною пропозицією у 728.04M MEMEAI. Протягом останніх 24 годин MEMEAI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.03751266, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MEMEAI змінився на -0.01% за останню годину та на +1.12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Meme AI Coin (MEMEAI)

$ 42.19K
$ 42.19K$ 42.19K

--
----

$ 47.69K
$ 47.69K$ 47.69K

728.04M
728.04M 728.04M

884,817,551.0640714
884,817,551.0640714 884,817,551.0640714

Поточна ринкова капіталізація Meme AI Coin — $ 42.19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEMEAI — 728.04M, зі загальною пропозицією 884817551.0640714. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 47.69K.

Історія ціни Meme AI Coin у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03751266
$ 0.03751266$ 0.03751266

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

+0.54%

+1.12%

+1.12%

Історія ціни Meme AI Coin (MEMEAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meme AI Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Meme AI Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Meme AI Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Meme AI Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0.54%
30 днів$ 0+9.50%
60 днів$ 0-1.99%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Meme AI Coin

Прогноз ціни Meme AI Coin (MEMEAI) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MEMEAI у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Meme AI Coin (MEMEAI) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Meme AI Coin потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Meme AI Coin у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MEMEAI на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Meme AI Coin.

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Ресурс Meme AI Coin (MEMEAI)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Artificial Intelligence (AI)Ethereum Ecosystem

Про Meme AI Coin

Яка зараз ціна Meme AI Coin?

Живуча ціна Meme AI Coin (MEMEAI) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Meme AI Coin позиціонується на ринку?

Наразі Meme AI Coin займає #7648 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1859767.39260648448000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу MEMEAI?

Обсяг токенів у обігу MEMEAI становить 728043731.152433 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Meme AI Coin за останню добу?

За останню добу Meme AI Coin торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Meme AI Coin віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Meme AI Coin досяг найвищого значення за всю історію — ₴1.6534691033568024576000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують MEMEAI?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Meme AI Coin?

Поточне зміщення ціни на 0.54% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.

Люди також запитують: Інші запитання про Meme AI Coin

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:31:02 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Meme AI Coin (MEMEAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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AI Router Protocol

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AIR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

$0.3492
$0.3492$0.3492

+249.20%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.45224
$0.45224$0.45224

+18.43%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.01835
$0.01835$0.01835

+46.44%

AurumX

AurumX

UMX

$0.16987
$0.16987$0.16987

-15.86%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Velvet

Velvet

VELVET

$0.64089
$0.64089$0.64089

+45.23%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.7344
$2.7344$2.7344

+51.81%

Cysic

Cysic

CYS

$1.4256
$1.4256$1.4256

+23.91%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.45224
$0.45224$0.45224

+18.43%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00731
$0.00731$0.00731

+22.03%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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