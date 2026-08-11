Яка зараз ціна Meme AI Coin?

Живуча ціна Meme AI Coin (MEMEAI) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Meme AI Coin позиціонується на ринку?

Наразі Meme AI Coin займає #7648 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1859767.39260648448000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу MEMEAI?

Обсяг токенів у обігу MEMEAI становить 728043731.152433 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Meme AI Coin за останню добу?

За останню добу Meme AI Coin торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Meme AI Coin віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Meme AI Coin досяг найвищого значення за всю історію — ₴1.6534691033568024576000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують MEMEAI?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Meme AI Coin?

Поточне зміщення ціни на 0.54% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.