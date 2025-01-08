Ціна Membrane (MBRN)
Поточна ціна Membrane (MBRN) сьогодні становить 0.01556333 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MBRN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Membrane:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 127.63 USD
- зміна ціни Membrane протягом дня — -11.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MBRN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MBRN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Membrane до USD становила $ -0.00193248435266488.
За останні 30 днів зміна ціни Membrane до USD становила $ -0.0085181964.
За останні 60 днів зміна ціни Membrane до USD становила $ +0.0042594032.
За останні 90 днів зміна ціни Membrane до USD становила $ +0.000174964168617769.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00193248435266488
|-11.04%
|30 днів
|$ -0.0085181964
|-54.73%
|60 днів
|$ +0.0042594032
|+27.37%
|90 днів
|$ +0.000174964168617769
|+1.14%
Останній аналіз цін Membrane: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-11.04%
+29.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CDP stablecoin built on Osmosis
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MBRN до AUD
A$0.024901328
|1 MBRN до GBP
￡0.012450664
|1 MBRN до EUR
€0.0149407968
|1 MBRN до USD
$0.01556333
|1 MBRN до MYR
RM0.070034985
|1 MBRN до TRY
₺0.5498524489
|1 MBRN до JPY
¥2.45900614
|1 MBRN до RUB
₽1.6691671425
|1 MBRN до INR
₹1.3351780807
|1 MBRN до IDR
Rp251.0214164699
|1 MBRN до PHP
₱0.9065639725
|1 MBRN до EGP
￡E.0.7881270312
|1 MBRN до BRL
R$0.094936313
|1 MBRN до CAD
C$0.0222555619
|1 MBRN до BDT
৳1.895613594
|1 MBRN до NGN
₦24.0545272147
|1 MBRN до UAH
₴0.6584844923
|1 MBRN до VES
Bs0.82485649
|1 MBRN до PKR
Rs4.3362550046
|1 MBRN до KZT
₸8.2302001706
|1 MBRN до THB
฿0.5383355847
|1 MBRN до TWD
NT$0.5101659574
|1 MBRN до CHF
Fr0.014006997
|1 MBRN до HKD
HK$0.1209270741
|1 MBRN до MAD
.د.م0.1557889333