Сьогоднішня ціна Membrane (MBRN)

Поточна ціна Membrane (MBRN) сьогодні становить 0.01556333 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MBRN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Membrane:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 127.63 USD

- зміна ціни Membrane протягом дня — -11.04%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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