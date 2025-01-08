Ціна member (MEMBER)
Поточна ціна member (MEMBER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MEMBER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності member:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.36K USD
- зміна ціни member протягом дня — -2.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни member до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни member до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни member до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни member до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.84%
|30 днів
|$ 0
|-30.84%
|60 днів
|$ 0
|-33.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін member: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.16%
-2.84%
+8.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
member is an erc20 meme token deployed by gami.eth on base. as a token on base, the vision for member, is that it also serves as a base token. for example, $member = base token, while /member = “base token.” ideally it’s utilised as a platform, on which the community can conduct any number of experiments denominated in member. a brief but detailed project overview is publish here and covers everything you need to know: https://member.clinic/about/
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