Токеноміка Melos Studio (MELOS) Дізнайтеся ключову інформацію про Melos Studio (MELOS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Melos Studio (MELOS) A paradise for pioneering musicians Online Woodstock, Utopia for music creators. Music is the most unrestrained way to propagate inspiration. We are committed to creating a self-sustaining and liberated ecosystem for pioneer music. Our DAO governance makes sure every creator is treated fairly and their music inspiration can grow. Офіційний вебсайт: https://melos.studio/ Купити MELOS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Melos Studio (MELOS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Melos Studio (MELOS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 47,56K $ 47,56K $ 47,56K Історичний максимум: $ 0,422179 $ 0,422179 $ 0,422179 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Melos Studio (MELOS)

Токеноміка Melos Studio (MELOS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Melos Studio (MELOS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MELOS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MELOS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MELOS, досліджуйте ціну токена MELOS в реальному часі!

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