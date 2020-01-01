Токеноміка MELON (MELON) Дізнайтеся ключову інформацію про MELON (MELON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MELON (MELON) What is MELON?: Melon is a specialized platform, protocol, and DAO focused on the growing MEME and Content NFTs sector. The Melon Ecosystem has been designed to create a seamless experience for creators across Web2 and Web3 to turn social media content into collectible Content NFTs in the most authenticated way, with full provenance. With user-friendly tools and features like direct integration with popular web2 social media platforms, simple minting interface, on-chain IP rights, splits, and more. About the $MELON token: $MELON is the native utility token for the Melon Ecosystem that is used for: Governance and reward mechanism for contributions to the Melon Protocol and Ecosystem.

Other utilities include priority access, platform features, and discounts. Community Traction and milestones so far: Sold out Melon Pass NFT Collection (777 supply, 0.04 mint price, has since more than tripled): https://opensea.io/collection/melonpassnft Community Traction, since the start of the $MELON token campaign (1 month): Twitter Growth to over 170K - https://twitter.com/melonooo_

Discord Growth to over 250K - https://discord.gg/melonooo

Top Community on Zealy - https://zealy.io/c/melon/questboard

Token App Registered Users: 220K - https://melon.ooo/

Website Active Users: 500K Melon Platform & Protocol launched July 2023: https://app.melon.ooo/ Multiple creators have signed up to drop on Melon already, including iconic meme creators, to drop season 1 meme NFTs, like "Popeyes Kid" and "F*ck Around and Find Out", along with established web3 musicians dropping music video NFTs. What is the maximum supply for $MELON?: 1,000,000,000 $MELON. Офіційний вебсайт: https://melon.ooo/ Whitepaper: https://melonooo.gitbook.io/melonpaper/ Купити MELON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MELON (MELON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MELON (MELON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 84,81K $ 84,81K $ 84,81K Історичний максимум: $ 0,0067955 $ 0,0067955 $ 0,0067955 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну MELON (MELON)

Токеноміка MELON (MELON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MELON (MELON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MELON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MELON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MELON, досліджуйте ціну токена MELON в реальному часі!

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