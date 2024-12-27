Сьогоднішня ціна Melo (MELO)

Поточна ціна Melo (MELO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 569.53K USD. Ціна MELO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Melo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 222.79K USD

- зміна ціни Melo протягом дня — +5.29%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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