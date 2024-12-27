Ціна Melo (MELO)
Поточна ціна Melo (MELO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 569.53K USD. Ціна MELO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Melo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 222.79K USD
- зміна ціни Melo протягом дня — +5.29%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Melo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Melo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Melo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Melo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.29%
|30 днів
|$ 0
|-63.62%
|60 днів
|$ 0
|-23.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Melo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.03%
+5.29%
-5.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Melo is an adorable, shy kitten who’s just joined Boba to keep her company. He’s a bit timid now, but soon they'll be best friends, sharing snuggles and playtime. His sweet name, short for Caramelo, matches his gentle personality perfectly! $MELO is a community-ran token about BillyM2k's newest cat, Melo! A Token for the People, By the People Unlike many tokens that launch with a well-funded development team or a corporate backing, melo stands out for being completely community-led. There is no official team behind melo, and its development and future are fully in the hands of its growing community. This decentralization aligns perfectly with the ethos that Billy championed with Dogecoin — a coin born as a joke, but one that later took on a life of its own through the support and passion of its users. The Significance of Melo While melo might have started with a fun inspiration (Billy’s new cat), its rise underscores a deeper shift in the crypto world. Projects like these reflect a move away from traditional top-down leadership and toward community empowerment. It gives crypto enthusiasts an opportunity to be directly involved in shaping the future of the token. This token represents **ownership by the community** — a platform where everyone has a voice and decisions are made collectively.
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