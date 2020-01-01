Токеноміка Mellow Man (MELLOW) Дізнайтеся ключову інформацію про Mellow Man (MELLOW), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mellow Man (MELLOW) Mellow Man is a laid-back and carefree character who is a friend of Pepe, Brett, and the rest of the Boys Club gang, he's always down for a good time and loves hanging out with his friends, As a member of the Boys Club, Mellow Man shares a strong bond with Pepe, Brett. Mellow Man is fiercely loyal and will do whatever it takes to support his friends. Pepe & Brett are now pulling $MELLOW up , there fellow friend needs to fly with them , its time for the last member of the Boys club to fly from 100s of thousands to millions to billions, to make there father Matt Furie proud. 5% of the token supply has been sent to Matt Furie in recognition of his work. Офіційний вебсайт: https://www.furiesmellow0x69.com/ Купити MELLOW зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mellow Man (MELLOW) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mellow Man (MELLOW), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 629,71K $ 629,71K $ 629,71K Загальна пропозиція: $ 69,42M $ 69,42M $ 69,42M Циркуляційна пропозиція: $ 69,42M $ 69,42M $ 69,42M FDV (повністю розведена вартість): $ 629,71K $ 629,71K $ 629,71K Історичний максимум: $ 0,227692 $ 0,227692 $ 0,227692 Історичний мінімум: $ 0,00771557 $ 0,00771557 $ 0,00771557 Поточна ціна: $ 0,00907772 $ 0,00907772 $ 0,00907772 Дізнайтеся більше про ціну Mellow Man (MELLOW)

Токеноміка Mellow Man (MELLOW): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mellow Man (MELLOW) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MELLOW, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MELLOW, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MELLOW, досліджуйте ціну токена MELLOW в реальному часі!

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