Сьогоднішня ціна Mellow Man (MELLOW)

Поточна ціна Mellow Man (MELLOW) сьогодні становить 0.02304305 USD з ринковою капіталізацією $ 1.60M USD. Ціна MELLOW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mellow Man:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.68K USD

- зміна ціни Mellow Man протягом дня — +4.98%

- циркуляційна пропозиція – 69.42M USD

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