Ціна Mellow Man (MELLOW)
Поточна ціна Mellow Man (MELLOW) сьогодні становить 0.02304305 USD з ринковою капіталізацією $ 1.60M USD. Ціна MELLOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mellow Man:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.68K USD
- зміна ціни Mellow Man протягом дня — +4.98%
- циркуляційна пропозиція – 69.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mellow Man до USD становила $ +0.00109368.
За останні 30 днів зміна ціни Mellow Man до USD становила $ -0.0081392453.
За останні 60 днів зміна ціни Mellow Man до USD становила $ -0.0143075680.
За останні 90 днів зміна ціни Mellow Man до USD становила $ -0.0872507763589006.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00109368
|+4.98%
|30 днів
|$ -0.0081392453
|-35.32%
|60 днів
|$ -0.0143075680
|-62.09%
|90 днів
|$ -0.0872507763589006
|-79.10%
Останній аналіз цін Mellow Man: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.46%
+4.98%
-18.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mellow Man is a laid-back and carefree character who is a friend of Pepe, Brett, and the rest of the Boys Club gang, he's always down for a good time and loves hanging out with his friends, As a member of the Boys Club, Mellow Man shares a strong bond with Pepe, Brett. Mellow Man is fiercely loyal and will do whatever it takes to support his friends. Pepe & Brett are now pulling $MELLOW up , there fellow friend needs to fly with them , its time for the last member of the Boys club to fly from 100s of thousands to millions to billions, to make there father Matt Furie proud. 5% of the token supply has been sent to Matt Furie in recognition of his work.
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