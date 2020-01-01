Токеноміка Mello AI (MELLO) Дізнайтеся ключову інформацію про Mello AI (MELLO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mello AI (MELLO) Mello: Your proactive AI mental health companion powered by AI Agentic infrastructure. In a world where mental health challenges affect 1 billion people and traditional care remains inaccessible, Mello delivers evidence-based therapeutic support that evolves with you—creating a personalised mental wellness journey accessible to everyone, everywhere. Our mission is to create a world where everyone has access to personalized, evidence-based mental wellness assistance regardless of location, economic status, or stigma. By deploying advanced AI that truly understands and adapts to human needs, Mello aims to transform how mental health support is delivered globally—making effective care accessible to the hundreds of millions currently unable to receive it. Офіційний вебсайт: https://melloai.health/ Whitepaper: https://melloai.gitbook.io/melloai-whitepaper Купити MELLO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mello AI (MELLO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mello AI (MELLO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 160,47K $ 160,47K $ 160,47K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 160,47K $ 160,47K $ 160,47K Історичний максимум: $ 0,00162089 $ 0,00162089 $ 0,00162089 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00016047 $ 0,00016047 $ 0,00016047 Дізнайтеся більше про ціну Mello AI (MELLO)

Токеноміка Mello AI (MELLO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mello AI (MELLO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MELLO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MELLO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MELLO, досліджуйте ціну токена MELLO в реальному часі!

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