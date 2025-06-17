Ціна Mello AI (MELLO)
Поточна ціна Mello AI (MELLO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 443.09K USD. Ціна MELLO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mello AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Mello AI протягом дня — +2.66%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mello AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mello AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mello AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mello AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.66%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mello AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.43%
+2.66%
-37.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mello: Your proactive AI mental health companion powered by AI Agentic infrastructure. In a world where mental health challenges affect 1 billion people and traditional care remains inaccessible, Mello delivers evidence-based therapeutic support that evolves with you—creating a personalised mental wellness journey accessible to everyone, everywhere. Our mission is to create a world where everyone has access to personalized, evidence-based mental wellness assistance regardless of location, economic status, or stigma. By deploying advanced AI that truly understands and adapts to human needs, Mello aims to transform how mental health support is delivered globally—making effective care accessible to the hundreds of millions currently unable to receive it.
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