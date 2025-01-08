Ціна Meli Games (MELI)
Поточна ціна Meli Games (MELI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MELI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meli Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 196.78 USD
- зміна ціни Meli Games протягом дня — +0.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meli Games до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Meli Games до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Meli Games до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Meli Games до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.06%
|30 днів
|$ 0
|-25.41%
|60 днів
|$ 0
|+9.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Meli Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.67%
+0.06%
+2.62%
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