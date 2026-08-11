Сьогоднішня ціна Melex

Поточна ціна Melex (MELEX) сьогодні становить $ 0,01129057, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MELEX до USD становить $ 0,01129057 за MELEX.

Melex наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 237 102, з циркуляційною пропозицією у 21,00M MELEX. Протягом останніх 24 годин MELEX торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,2092, тоді як історичний мінімум — $ 0,01790998.

У короткостроковій динаміці MELEX змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 46,70.

Ринкова інформація щодо Melex (MELEX)

Ринкова капіталізація $ 237,10K$ 237,10K $ 237,10K Обсяг (за 24 год) $ 46,70$ 46,70 $ 46,70 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 237,10K$ 237,10K $ 237,10K Циркуляційне постачання 21,00M 21,00M 21,00M Загальна пропозиція 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Melex — $ 237,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 46,70. Циркуляційна пропозиція MELEX — 21,00M, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 237,10K.