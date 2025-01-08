Сьогоднішня ціна Melega (MARCO)

Поточна ціна Melega (MARCO) сьогодні становить 0.00127552 USD з ринковою капіталізацією $ 778.06K USD. Ціна MARCO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Melega:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.17 USD

- зміна ціни Melega протягом дня — -2.99%

- циркуляційна пропозиція – 610.00M USD

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