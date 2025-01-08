Ціна Melega (MARCO)
Поточна ціна Melega (MARCO) сьогодні становить 0.00127552 USD з ринковою капіталізацією $ 778.06K USD. Ціна MARCO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Melega:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.17 USD
- зміна ціни Melega протягом дня — -2.99%
- циркуляційна пропозиція – 610.00M USD
Отримуйте оновлення цін MARCO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MARCO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Melega до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Melega до USD становила $ -0.0003651179.
За останні 60 днів зміна ціни Melega до USD становила $ +0.0003678685.
За останні 90 днів зміна ціни Melega до USD становила $ +0.00000011327435504.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.99%
|30 днів
|$ -0.0003651179
|-28.62%
|60 днів
|$ +0.0003678685
|+28.84%
|90 днів
|$ +0.00000011327435504
|+0.01%
Останній аналіз цін Melega: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.25%
-2.99%
+0.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Melega (Marco) is the flagship utility token of melega.finance, the new AMM DEX on Binance Smart Chain (BSC) providing friendly trading and better project support. A total black design, an original name, a distinctive and recognizable logo are the symbol of a project that intends to differentiate itself from the other amm dex by focusing more on the promotion of new gems than on consolidated projects with always new and innovative services.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MARCO до AUD
A$0.002040832
|1 MARCO до GBP
￡0.001020416
|1 MARCO до EUR
€0.0012244992
|1 MARCO до USD
$0.00127552
|1 MARCO до MYR
RM0.00573984
|1 MARCO до TRY
₺0.0450641216
|1 MARCO до JPY
¥0.20153216
|1 MARCO до RUB
₽0.13679952
|1 MARCO до INR
₹0.1094268608
|1 MARCO до IDR
Rp20.5729003456
|1 MARCO до PHP
₱0.07429904
|1 MARCO до EGP
￡E.0.0645923328
|1 MARCO до BRL
R$0.007780672
|1 MARCO до CAD
C$0.0018239936
|1 MARCO до BDT
৳0.155358336
|1 MARCO до NGN
₦1.9714309568
|1 MARCO до UAH
₴0.0539672512
|1 MARCO до VES
Bs0.06760256
|1 MARCO до PKR
Rs0.3553853824
|1 MARCO до KZT
₸0.6745204864
|1 MARCO до THB
฿0.0441202368
|1 MARCO до TWD
NT$0.0418115456
|1 MARCO до CHF
Fr0.001147968
|1 MARCO до HKD
HK$0.0099107904
|1 MARCO до MAD
.د.م0.0127679552