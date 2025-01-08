Ціна Meld Gold (MCAU)
Поточна ціна Meld Gold (MCAU) сьогодні становить 100.84 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MCAU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meld Gold:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.16K USD
- зміна ціни Meld Gold протягом дня — -0.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meld Gold до USD становила $ -0.8937019163788.
За останні 30 днів зміна ціни Meld Gold до USD становила $ +26.3445407560.
За останні 60 днів зміна ціни Meld Gold до USD становила $ +61.6930246080.
За останні 90 днів зміна ціни Meld Gold до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.8937019163788
|-0.87%
|30 днів
|$ +26.3445407560
|+26.13%
|60 днів
|$ +61.6930246080
|+61.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Meld Gold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-0.87%
-0.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meld are gold industry specialists. We are streamlining the gold supply chain and making gold investment accessible for every investor.
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|1 MCAU до AUD
A$161.344
|1 MCAU до GBP
￡80.672
|1 MCAU до EUR
€96.8064
|1 MCAU до USD
$100.84
|1 MCAU до MYR
RM453.78
|1 MCAU до TRY
₺3,562.6772
|1 MCAU до JPY
¥15,932.72
|1 MCAU до RUB
₽10,815.09
|1 MCAU до INR
₹8,651.0636
|1 MCAU до IDR
Rp1,626,451.3852
|1 MCAU до PHP
₱5,873.93
|1 MCAU до EGP
￡E.5,106.5376
|1 MCAU до BRL
R$615.124
|1 MCAU до CAD
C$144.2012
|1 MCAU до BDT
৳12,282.312
|1 MCAU до NGN
₦155,857.2956
|1 MCAU до UAH
₴4,266.5404
|1 MCAU до VES
Bs5,344.52
|1 MCAU до PKR
Rs28,096.0408
|1 MCAU до KZT
₸53,326.2088
|1 MCAU до THB
฿3,488.0556
|1 MCAU до TWD
NT$3,305.5352
|1 MCAU до CHF
Fr90.756
|1 MCAU до HKD
HK$783.5268
|1 MCAU до MAD
.د.م1,009.4084