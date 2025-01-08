Сьогоднішня ціна Meld Gold (MCAU)

Поточна ціна Meld Gold (MCAU) сьогодні становить 100.84 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MCAU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Meld Gold:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.16K USD

- зміна ціни Meld Gold протягом дня — -0.87%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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