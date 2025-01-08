Сьогоднішня ціна MELD (MELD)

Поточна ціна MELD (MELD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 411.51K USD. Ціна MELD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MELD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 608.69 USD

- зміна ціни MELD протягом дня — -17.65%

- циркуляційна пропозиція – 4.00B USD

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