Токеноміка Melania Wif Hat (MWH) Дізнайтеся ключову інформацію про Melania Wif Hat (MWH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Melania Wif Hat (MWH) Melania Wif Hat is a purely meme token and is intended to function as an expression of support for, and engagement with, the ideals and beliefs embodied by the symbol “$MWH" and the associated artwork, and is not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. melaniawifcoin.org is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency. Офіційний вебсайт: https://melaniawifcoin.org/ Купити MWH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Melania Wif Hat (MWH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Melania Wif Hat (MWH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,85K $ 9,85K $ 9,85K Загальна пропозиція: $ 940,43M $ 940,43M $ 940,43M Циркуляційна пропозиція: $ 940,43M $ 940,43M $ 940,43M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,85K $ 9,85K $ 9,85K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Melania Wif Hat (MWH)

Токеноміка Melania Wif Hat (MWH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Melania Wif Hat (MWH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MWH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MWH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MWH, досліджуйте ціну токена MWH в реальному часі!

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