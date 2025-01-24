Сьогоднішня ціна Melania Wif Hat (MWH)

Поточна ціна Melania Wif Hat (MWH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 384.05K USD. Ціна MWH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Melania Wif Hat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 258.06K USD

- зміна ціни Melania Wif Hat протягом дня — -45.79%

- циркуляційна пропозиція – 940.63M USD

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