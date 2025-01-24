Ціна Melania Wif Hat (MWH)
Поточна ціна Melania Wif Hat (MWH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 384.05K USD. Ціна MWH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Melania Wif Hat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 258.06K USD
- зміна ціни Melania Wif Hat протягом дня — -45.79%
- циркуляційна пропозиція – 940.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Melania Wif Hat до USD становила $ -0.000344945666740111.
За останні 30 днів зміна ціни Melania Wif Hat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Melania Wif Hat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Melania Wif Hat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000344945666740111
|-45.79%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Melania Wif Hat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.41%
-45.79%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Melania Wif Hat is a purely meme token and is intended to function as an expression of support for, and engagement with, the ideals and beliefs embodied by the symbol “$MWH" and the associated artwork, and is not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. melaniawifcoin.org is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.
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