Ціна Melancholy Jimmy (JIMMY)
Поточна ціна Melancholy Jimmy (JIMMY) сьогодні становить 0.00000716 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JIMMY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Melancholy Jimmy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.11K USD
- зміна ціни Melancholy Jimmy протягом дня — +4.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Melancholy Jimmy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Melancholy Jimmy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Melancholy Jimmy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Melancholy Jimmy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.61%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Melancholy Jimmy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.81%
+4.61%
+17.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$JIMMY is a cryptocurrency created based on pop culture and internet memes. Unlike traditional cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum, $JIMMY does not rely on robust technological foundations or practical applications. Its value primarily comes from community enthusiasm and discussions on the internet. The appeal of $JIMMY lies in its active community. Holders share jokes, memes, and various activities on social media, creating a unique culture. This sense of belonging encourages many people to participate.
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