Сьогоднішня ціна Meka

Поточна ціна Meka (MEKA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,62% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MEKA до USD становить $ 0 за MEKA.

Meka наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17 454,68, з циркуляційною пропозицією у 1,00B MEKA. Протягом останніх 24 годин MEKA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MEKA змінився на +0,40% за останню годину та на -6,60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Meka (MEKA)

Ринкова капіталізація $ 17,45K$ 17,45K $ 17,45K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,45K$ 17,45K $ 17,45K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Meka — $ 17,45K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEKA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,45K.