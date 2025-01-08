Ціна meh on TON (MEH)
Поточна ціна meh on TON (MEH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MEH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності meh on TON:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.00 USD
- зміна ціни meh on TON протягом дня — -6.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни meh on TON до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни meh on TON до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни meh on TON до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни meh on TON до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.03%
|30 днів
|$ 0
|-30.43%
|60 днів
|$ 0
|-40.04%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін meh on TON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-6.03%
+1.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A community-driven token on TON blockchain for those who don’t care about what others think. Originally a simple meme coin, it has now attracted a strong base of supporters, giving it the potential to expand further.
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