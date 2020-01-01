Токеноміка Megaweapon ($WEAPON) Дізнайтеся ключову інформацію про Megaweapon ($WEAPON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Megaweapon ($WEAPON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Megaweapon ($WEAPON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 9,84M $ 9,84M $ 9,84M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 226,54K $ 226,54K $ 226,54K Історичний максимум: $ 5,01 $ 5,01 $ 5,01 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,02302233 $ 0,02302233 $ 0,02302233 Дізнайтеся більше про ціну Megaweapon ($WEAPON)

Токеноміка Megaweapon ($WEAPON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Megaweapon ($WEAPON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $WEAPON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $WEAPON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $WEAPON, досліджуйте ціну токена $WEAPON в реальному часі!

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