Ціна Megaweapon ($WEAPON)
Поточна ціна Megaweapon ($WEAPON) сьогодні становить 0.108686 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $WEAPON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Megaweapon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.72K USD
- зміна ціни Megaweapon протягом дня — -14.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Megaweapon до USD становила $ -0.0178855959538997.
За останні 30 днів зміна ціни Megaweapon до USD становила $ -0.0505527387.
За останні 60 днів зміна ціни Megaweapon до USD становила $ -0.0620723896.
За останні 90 днів зміна ціни Megaweapon до USD становила $ -0.2000535057458067.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0178855959538997
|-14.13%
|30 днів
|$ -0.0505527387
|-46.51%
|60 днів
|$ -0.0620723896
|-57.11%
|90 днів
|$ -0.2000535057458067
|-64.79%
Останній аналіз цін Megaweapon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.56%
-14.13%
-8.80%
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