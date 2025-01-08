Сьогоднішня ціна Megaweapon ($WEAPON)

Поточна ціна Megaweapon ($WEAPON) сьогодні становить 0.108686 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $WEAPON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Megaweapon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.72K USD

- зміна ціни Megaweapon протягом дня — -14.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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