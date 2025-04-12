Сьогоднішня ціна Megaton Finance (MEGA)

Поточна ціна Megaton Finance (MEGA) сьогодні становить 0.01973201 USD з ринковою капіталізацією $ 510.43K USD. Ціна MEGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Megaton Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Megaton Finance протягом дня — +1.71%

- циркуляційна пропозиція – 25.87M USD

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