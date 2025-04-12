Ціна Megaton Finance (MEGA)
Поточна ціна Megaton Finance (MEGA) сьогодні становить 0.01973201 USD з ринковою капіталізацією $ 510.43K USD. Ціна MEGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Megaton Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Megaton Finance протягом дня — +1.71%
- циркуляційна пропозиція – 25.87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Megaton Finance до USD становила $ +0.00033227.
За останні 30 днів зміна ціни Megaton Finance до USD становила $ -0.0040199609.
За останні 60 днів зміна ціни Megaton Finance до USD становила $ -0.0095114148.
За останні 90 днів зміна ціни Megaton Finance до USD становила $ -0.02563339460711392.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00033227
|+1.71%
|30 днів
|$ -0.0040199609
|-20.37%
|60 днів
|$ -0.0095114148
|-48.20%
|90 днів
|$ -0.02563339460711392
|-56.50%
Останній аналіз цін Megaton Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.71%
-8.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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