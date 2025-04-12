Логотип Megaton Finance

Ціна Megaton Finance (MEGA)

USD

Графік ціни Megaton Finance (MEGA) в реальному часі

$0.01973201
$0.01973201$0.01973201
+1.70%(1D)

Сьогоднішня ціна Megaton Finance (MEGA)

Поточна ціна Megaton Finance (MEGA) сьогодні становить 0.01973201 USD з ринковою капіталізацією $ 510.43K USD. Ціна MEGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Megaton Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Megaton Finance протягом дня — +1.71%
- циркуляційна пропозиція – 25.87M USD

Отримуйте оновлення цін MEGA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MEGA.

Цінові показники Megaton Finance (MEGA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Megaton Finance до USD становила $ +0.00033227.
За останні 30 днів зміна ціни Megaton Finance до USD становила $ -0.0040199609.
За останні 60 днів зміна ціни Megaton Finance до USD становила $ -0.0095114148.
За останні 90 днів зміна ціни Megaton Finance до USD становила $ -0.02563339460711392.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00033227+1.71%
30 днів$ -0.0040199609-20.37%
60 днів$ -0.0095114148-48.20%
90 днів$ -0.02563339460711392-56.50%

Аналіз цін Megaton Finance (MEGA)

Останній аналіз цін Megaton Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.01925622
$ 0.01925622$ 0.01925622

$ 0.01982386
$ 0.01982386$ 0.01982386

$ 1.98
$ 1.98$ 1.98

--

+1.71%

-8.41%

Ринкова інформація Megaton Finance (MEGA)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 510.43K
$ 510.43K$ 510.43K

--
----

25.87M
25.87M 25.87M

Що таке Megaton Finance (MEGA)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Megaton Finance (MEGA)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про Megaton Finance (MEGA)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

MEGA до місцевих валют

1 MEGA до VND
505.94846841
1 MEGA до AUD
A$0.0313738959
1 MEGA до GBP
0.0149963276
1 MEGA до EUR
0.0173641688
1 MEGA до USD
$0.01973201
1 MEGA до MYR
RM0.0872154842
1 MEGA до TRY
0.7510003006
1 MEGA до JPY
¥2.8317407551
1 MEGA до RUB
1.6420978722
1 MEGA до INR
1.7007019419
1 MEGA до IDR
Rp328.8667017866
1 MEGA до KRW
28.0283336045
1 MEGA до PHP
1.1282763318
1 MEGA до EGP
￡E.1.0118574728
1 MEGA до BRL
R$0.1156295786
1 MEGA до CAD
C$0.0272301738
1 MEGA до BDT
2.3925062125
1 MEGA до NGN
31.3703441382
1 MEGA до UAH
0.8151293331
1 MEGA до VES
Bs1.40097271
1 MEGA до PKR
Rs5.5208190779
1 MEGA до KZT
10.1761921972
1 MEGA до THB
฿0.6626008958
1 MEGA до TWD
NT$0.6387251637
1 MEGA до AED
د.إ0.0724164767
1 MEGA до CHF
Fr0.0159829281
1 MEGA до HKD
HK$0.1529230775
1 MEGA до MAD
.د.م0.1831130528
1 MEGA до MXN
$0.4007571231