Сьогоднішня ціна Megapix (MPIX)

Поточна ціна Megapix (MPIX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MPIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Megapix:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 647.29 USD

- зміна ціни Megapix протягом дня — -3.02%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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