Ціна Mega Yacht Cult (MYC)
Поточна ціна Mega Yacht Cult (MYC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MYC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mega Yacht Cult:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.81K USD
- зміна ціни Mega Yacht Cult протягом дня — -10.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mega Yacht Cult до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mega Yacht Cult до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mega Yacht Cult до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mega Yacht Cult до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.33%
|30 днів
|$ 0
|-46.71%
|60 днів
|$ 0
|+45.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mega Yacht Cult: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.59%
-10.33%
-15.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tokens for products & services within MYC Ecosystem which include NFT's and Access to readily available applications on Apple/Google Stores
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