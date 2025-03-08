Ціна Metanopoly Finance (MEFI)
Поточна ціна Metanopoly Finance (MEFI) сьогодні становить 0.0017802 USD з ринковою капіталізацією $ 20.54K USD. Ціна MEFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Metanopoly Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.56 USD
- зміна ціни Metanopoly Finance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 610.14M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Metanopoly Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Metanopoly Finance до USD становила $ -0.0000667571.
За останні 60 днів зміна ціни Metanopoly Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Metanopoly Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000667571
|-3.74%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Metanopoly Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Metanopoly Finance ($MeFI) is a next-generation token that bridges real-world business assets with blockchain technology, offering a structured approach to decentralized finance. By tokenizing revenue-generating assets, $MeFI provides holders with asset-backed value, ensuring long-term stability and growth. This model enhances traditional business structures with blockchain efficiency, enabling seamless transactions, transparency, and automated trust mechanisms.
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