Сьогоднішня ціна Meerkat Shares (MSHARE)

Поточна ціна Meerkat Shares (MSHARE) сьогодні становить 0.359352 USD з ринковою капіталізацією $ 28.93K USD. Ціна MSHARE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Meerkat Shares:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.71 USD

- зміна ціни Meerkat Shares протягом дня — -5.45%

- циркуляційна пропозиція – 80.52K USD

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