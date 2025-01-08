Ціна Meerkat Shares (MSHARE)
Поточна ціна Meerkat Shares (MSHARE) сьогодні становить 0.359352 USD з ринковою капіталізацією $ 28.93K USD. Ціна MSHARE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meerkat Shares:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.71 USD
- зміна ціни Meerkat Shares протягом дня — -5.45%
- циркуляційна пропозиція – 80.52K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meerkat Shares до USD становила $ -0.0207191821607664.
За останні 30 днів зміна ціни Meerkat Shares до USD становила $ -0.0411290941.
За останні 60 днів зміна ціни Meerkat Shares до USD становила $ -0.2240714600.
За останні 90 днів зміна ціни Meerkat Shares до USD становила $ -0.2282005393749792.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0207191821607664
|-5.45%
|30 днів
|$ -0.0411290941
|-11.44%
|60 днів
|$ -0.2240714600
|-62.35%
|90 днів
|$ -0.2282005393749792
|-38.83%
Останній аналіз цін Meerkat Shares: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.52%
-5.45%
+21.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"MSHARE is a part of Mad Meerkat Finance and is a token that helps SVN maintain its peg to MMF. MSHARE holders are rewarded with SVN during periods of network expansion. See https://mmfinance.gitbook.io/savanna-finance/protocol/tokens"
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