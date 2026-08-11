Сьогоднішня ціна MEEP CAT

Поточна ціна MEEP CAT (MEEP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MEEP до USD становить $ 0 за MEEP.

MEEP CAT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20,343, з циркуляційною пропозицією у 998.97M MEEP. Протягом останніх 24 годин MEEP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MEEP змінився на +0.32% за останню годину та на -36.39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо MEEP CAT (MEEP)

Ринкова капіталізація $ 20.34K$ 20.34K $ 20.34K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20.34K$ 20.34K $ 20.34K Циркуляційне постачання 998.97M 998.97M 998.97M Загальна пропозиція 998,967,361.369589 998,967,361.369589 998,967,361.369589

Поточна ринкова капіталізація MEEP CAT — $ 20.34K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEEP — 998.97M, зі загальною пропозицією 998967361.369589. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20.34K.