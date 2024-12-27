Сьогоднішня ціна Meeds DAO (MEED)

Поточна ціна Meeds DAO (MEED) сьогодні становить 0.645415 USD з ринковою капіталізацією $ 12.60M USD. Ціна MEED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Meeds DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.24K USD

- зміна ціни Meeds DAO протягом дня — +33.88%

- циркуляційна пропозиція – 19.50M USD

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