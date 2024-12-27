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Ціна Meeds DAO (MEED)

USD

Графік ціни Meeds DAO (MEED) в реальному часі

$0.646113
$0.646113$0.646113
+32.90%(1D)

Сьогоднішня ціна Meeds DAO (MEED)

Поточна ціна Meeds DAO (MEED) сьогодні становить 0.645415 USD з ринковою капіталізацією $ 12.60M USD. Ціна MEED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meeds DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.24K USD
- зміна ціни Meeds DAO протягом дня — +33.88%
- циркуляційна пропозиція – 19.50M USD

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Цінові показники Meeds DAO (MEED) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meeds DAO до USD становила $ +0.16332.
За останні 30 днів зміна ціни Meeds DAO до USD становила $ +0.7035341689.
За останні 60 днів зміна ціни Meeds DAO до USD становила $ +1.2198169237.
За останні 90 днів зміна ціни Meeds DAO до USD становила $ +0.41000008851362006.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.16332+33.88%
30 днів$ +0.7035341689+109.00%
60 днів$ +1.2198169237+189.00%
90 днів$ +0.41000008851362006+174.16%

Аналіз цін Meeds DAO (MEED)

Останній аналіз цін Meeds DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.456576
$ 0.456576$ 0.456576

$ 0.64634
$ 0.64634$ 0.64634

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

+3.03%

+33.88%

+140.51%

Ринкова інформація Meeds DAO (MEED)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 12.60M
$ 12.60M$ 12.60M

$ 17.24K
$ 17.24K$ 17.24K

19.50M
19.50M 19.50M

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Ресурс Meeds DAO (MEED)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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