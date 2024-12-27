Ціна Meeds DAO (MEED)
Поточна ціна Meeds DAO (MEED) сьогодні становить 0.645415 USD з ринковою капіталізацією $ 12.60M USD. Ціна MEED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meeds DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.24K USD
- зміна ціни Meeds DAO протягом дня — +33.88%
- циркуляційна пропозиція – 19.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meeds DAO до USD становила $ +0.16332.
За останні 30 днів зміна ціни Meeds DAO до USD становила $ +0.7035341689.
За останні 60 днів зміна ціни Meeds DAO до USD становила $ +1.2198169237.
За останні 90 днів зміна ціни Meeds DAO до USD становила $ +0.41000008851362006.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.16332
|+33.88%
|30 днів
|$ +0.7035341689
|+109.00%
|60 днів
|$ +1.2198169237
|+189.00%
|90 днів
|$ +0.41000008851362006
|+174.16%
Останній аналіз цін Meeds DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.03%
+33.88%
+140.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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