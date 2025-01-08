Ціна Meeb Master (MEEB)
Поточна ціна Meeb Master (MEEB) сьогодні становить 0.00525865 USD з ринковою капіталізацією $ 7.37K USD. Ціна MEEB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Meeb Master:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.77 USD
- зміна ціни Meeb Master протягом дня — -2.62%
- циркуляційна пропозиція – 1.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Meeb Master до USD становила $ -0.000141852149654145.
За останні 30 днів зміна ціни Meeb Master до USD становила $ -0.0004185333.
За останні 60 днів зміна ціни Meeb Master до USD становила $ +0.0001847758.
За останні 90 днів зміна ціни Meeb Master до USD становила $ +0.000508096615866063.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000141852149654145
|-2.62%
|30 днів
|$ -0.0004185333
|-7.95%
|60 днів
|$ +0.0001847758
|+3.51%
|90 днів
|$ +0.000508096615866063
|+10.70%
Останній аналіз цін Meeb Master: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.48%
-2.62%
+1.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meeb Master is a Polygon-based real-time PvP game in which players can earn tokens through turn-based battles. Meeb Master also allows players to collect, breed and trade for NFT Meebs. Join the Meeb world and build a powerful team to battle against other players! Meebs are alien creatures brought to the Earth when a meteorite carrying Meeb eggs hit the planet. Soon, they thrived as if in their native planet. Meebs possess super power, making them useful but dangerous. As Meeb trainers, players can collect, tame and train wild Meebs, which are alien creatures, to make them more powerful. Each Meeb has a set of in-game and out-game statistics to indicate their abilities and distinguish their attribute, role and skill. The more powerful abilities a Meeb possesses, the higher chance to win a battle. Throughout the development of Meeb Master, the developer team aims to create an idle, easy-to-play NFT gaming experience to reach their objective of making an NFT game everyone can play.
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