Сьогоднішня ціна MEDUSA (MEDUSA)

Поточна ціна MEDUSA (MEDUSA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 357.48K USD. Ціна MEDUSA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MEDUSA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.08K USD

- зміна ціни MEDUSA протягом дня — +1.34%

- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD

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