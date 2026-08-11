Сьогоднішня ціна Medtronic xStock

Поточна ціна Medtronic xStock (MDTX) сьогодні становить $ 88,98, зі зміною 1,63% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MDTX до USD становить $ 88,98 за MDTX.

Medtronic xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 179 615, з циркуляційною пропозицією у 1,96K MDTX. Протягом останніх 24 годин MDTX торгувався між $ 87,49 (мінімум) та $ 89,5 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1 388,97, тоді як історичний мінімум — $ 73,95.

У короткостроковій динаміці MDTX змінився на +0,00% за останню годину та на +7,56% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 148,99.

Ринкова інформація щодо Medtronic xStock (MDTX)

Ринкова капіталізація $ 179,62K$ 179,62K $ 179,62K Обсяг (за 24 год) $ 148,99$ 148,99 $ 148,99 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 91,90M$ 91,90M $ 91,90M Циркуляційне постачання 1,96K 1,96K 1,96K Загальна пропозиція 1 032 926,707528602 1 032 926,707528602 1 032 926,707528602

Поточна ринкова капіталізація Medtronic xStock — $ 179,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 148,99. Циркуляційна пропозиція MDTX — 1,96K, зі загальною пропозицією 1032926.707528602. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 91,90M.