Ціна Medping (MPG)
Поточна ціна Medping (MPG) сьогодні становить 0.00368235 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MPG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Medping:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.49 USD
- зміна ціни Medping протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Medping до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Medping до USD становила $ -0.0002124399.
За останні 60 днів зміна ціни Medping до USD становила $ +0.0002764373.
За останні 90 днів зміна ціни Medping до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0002124399
|-5.76%
|60 днів
|$ +0.0002764373
|+7.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Medping: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+83.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Medping is the first-ever decentralized healthcare ecosystem leveraging blockchain technology to solve real-life problems facing the healthcare systems in developing countries and the entire world. Medping is to Medicine what Airbnb is to real estate. We own no healthcare facility yet, we can let you access Medical Care WITH JUST ONE PING. Medping is a healthcare ecosystem built for standard medical practices with telemedicine, decentralized health records, decentralized finance, medical NFTs, decentralized medical insurance, a health-only decentralized marketplace, and smart healthcare.
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